تصفيات “كان” الفوتسال.. الفاف تُخص المنتخب الليبي بإستقبال مُميز

حل المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات. اليوم الخميس. بأرض الوطن، تحسبا لمواجهة المنتخب الوطني.

برسم مواجهة العودة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، والتي ستلعب يوم السبت بقاعة حسان حرشة بالجزائر العاصمة، بداية من الساعة السابعة مساء.

وحسب بيان الفاف، عبر موقعها الرسمي، فقد كان ممثلي الفاف، نائب الرئيس مسلوق محمد، وعضو المكتب الفيدرالي كريم قاصد، ومسؤول رابطة كرة القدم داخل الصالات حاشيشي صالح، في إستقبال وفد المنتخب الليبي.

واستقبلوه بالورود، عند حلوله بأرض الوطن، والذي كان في مقدمته عضو المجلس التنفيذي للإتحادية الليبية لكرة القدم، أحمد الوجالي.

كما أوضح ذات البيان، أنه تم نقل وفد المنتخب الليبي المكون من 31 شخصا، 16 منهم لاعبا، إلى مقر إقامتهم ببن عكنون، للتحضير لمواجهة المنتخب الوطني.

وللإشارة، حقق المنتخب الوطني التعادل بنتيجة أربعة أهداف في كل شبكة، في مواجهة الذهاب، التي لُعبت في العاصمة الليبية مصراتة، السبت الماضي.