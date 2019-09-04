تصفيات مسابقة “منشد الشارقة” بالعاصمة هذا الشهر

خصص تلفزيون “الشارقة”، تاريـخ 21 سبتمبر الجاري، موعـدا لإجراء الاختبارات الخاصة بالمواهب الجـزائريـة الخاصة بمسابقة “منشد الشارقة”، بفندق “الماركير” بباب الزوار.

و مثل كل موسم، وضعت إدارة البرنامج مجموعة من الشروط الخاصة بالمسابقة.

حيث يجب على المتسابقين اختيار أناشيد لا تتعدى 3 دقائق، وتكون أعمارهم ما بين 18و28 سنة.

أما بالنسبة لمواعيد التقديم عبر الإنترنيت، فسيكون بين الفترة الممتدة من 14 إلى 21 سبتمبر، وذلك عبر الموقع التالي: Www.Sba.Net.Ae /Munshid.

وأعلنت إدارة برنامج “منشد الشارقة” في موسمه الثاني عشر أخيرا، أن بث البرنامج سيكون أواخر شهر ديسمبر القادم.

للإشارة ، البرنامج سيجوب عديد البلدان العربية، على غرار المملكة العربية السعودية ومصر والمغرب والأردن والإمارات.