تصفيات “مونديال” السيدات لأقل من 17 سنة.. رباعي جزائري لإدراة مباراة أوغندا والكاميرون

عيّنت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، رباعي تحكيم جزائري، لإدارة لقاء أوغندا والكاميرون، ضمن تصفيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، بأن الهيئة التحكيمية، أسندت مهمة إدارة اللقاء المندرج، ضمن ذهاب الدور الثاني من تصفيات مونديال السيدات لأقل 17 سنة. للحكمة الجزائرية، لامية عثمان.

كما أبرزت الاتحادية، بأن الحكمة عثمان ستدير مواجهة أغندا والكاميرون. بمساعدة كل من أسماء فريال وهاب (حكمة مساعدة أولى)، وسارة كماد (مساعدة ثانية) إلى جانب الحكمة الرابعة غادة محاط .

بينما تم تعيين الإثيوبية تسفانيش وريتا هايلو كمحافظة للمباراة، المقررة يوم السبت 3 فيفري 2024.

