تصفيات مونديال 2022.. ثلاثي تحكيم كاميروني لإدارة مواجهة الخضر وجيبوتي

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، طاقم تحكيم كاميروني، لإدارة مباراة الجولة الأولى للدور الثاني من تصفيات مونديال 2022، والتي ستجمع الخضر بمنتخب جيبوتي.

وسيكون الكاميروني بليز يوفن نغوا، حكما رئيسا لهذه المباراة، ويساعده في إدارتها مواطنيه مبيلي رودريغ ميني، وصاندا عومارو، بالإضافة لفرانك جينو بيتو، كحكم رابع.

وفيما تعلق بمباراة الجولة الثانية، والتي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره من بوركينا فاسو، تم تعيين الحكم البوتسواني جوشوا بوندو، بمساعدة سورو (الليسوتو)، وماتيو كانيانغا (ناميبيا)، وسيكون ريتسيليسو موليس من الليسوتو، كحكم رابع.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيدخل في تربص تحضيري، يوم 30 أوت، بمركز سيدي موسى، تحضيرا لمباراته الأولى أمام جيبوتي، والمقررة يوم 2 سبتمبر المقبل.