تصفيات مونديال 2026.. الكشف عن موعد مواجهة الخضر وأوغندا
بقلم محمد لمين صحراوي
كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن موعد المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني، ومضيفه أوغندا، في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.
وأفادت “الفاف” بأن اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 4 من المجموعة 7، مقرر يوم الـ 10 جوان المقبل، بملعب “مانديلا الوطني” بمدينة كامبالا، بداية من الساعة 17:00.
وقبل ذلك، سيكون أبطال إفريقيا 2019، على موعد مع استقبال منتخب غينيا. برسم الجولة الـ 3 من التصفيات المؤهلة للمونديال.
للإشارة فإن المنتخب الوطني، يتصدر المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط. بعدما دشّن التصفيات بانتصارين أمام كل من الصومال (3-1) وموزمبيق (0-2).
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