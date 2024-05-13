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الرياضة

تصفيات مونديال 2026.. الكشف عن موعد مواجهة الخضر وأوغندا

بقلم محمد لمين صحراوي
تصفيات مونديال 2026.. الكشف عن موعد مواجهة الخضر وأوغندا
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كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن موعد المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني، ومضيفه أوغندا، في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وأفادت “الفاف” بأن اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 4 من المجموعة 7، مقرر يوم الـ 10 جوان المقبل، بملعب “مانديلا الوطني” بمدينة كامبالا، بداية من الساعة 17:00.

وقبل ذلك، سيكون أبطال إفريقيا 2019، على موعد مع استقبال منتخب غينيا. برسم الجولة الـ 3 من التصفيات المؤهلة للمونديال.

للإشارة فإن المنتخب الوطني، يتصدر المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط. بعدما دشّن التصفيات بانتصارين أمام كل من الصومال (3-1) وموزمبيق (0-2).

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