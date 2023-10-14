تصفيات مونديال 2026.. فلسطين تؤكد رغبتها في استقبال منافسيها بالجزائر

أكد المنتخب الفلسطيني، رغبته في استقبال منافسيه ضمن تصفيات مونديال 2026، بالجزائر في ظل العدوان التي تشهده الأراضي الفلسطينية، في الفترة الأخيرة.

وبات المنتخب الفلسطيني مهددا بقوة بعدم خوض مواجهات تصفيات كأس العالم والانسحاب مبكرا من السباق، بسبب عدم قدرته على الاستعداد للمباريات، وهو الذي سيواجه كل من لبنان وأستراليا الشهر المقبل ضمن منافسات المجموعة الـ 9 في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأكد جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني. بأن الاتحاد الآسيوي، طلب من هيئته تحديد ملعب خارج فلسطين، لاحتضان مباريات المنتخب.

وأضاف: “في مشاركتنا الأخيرة بالجزائر، أعلن الرئيس الجزائري. بأن الجزائر ملعب بيت لفلسطين.. وعليه سنوجه رسالة للاتحاد الآسيوي والدولي. من أجل استضافة التصفيات بملعب في الجزائر”.

كما أبرز ذات المتحدث، الذي سبق له التعبير في تصريحات خاصة لـ”النهار” عن رغبته في اللعب بالجزائر، بأن الفلسطينيين، يعتبرون الجزائر بيتا لهم.

مضيفا: “نأمل أن يساعدنا الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي. من أجل برمجة تربص في الجزائر. ويساعد لاعبينا في التجمع لأداء رسالتهم الوطنية الانسانية الأخلاقية من خلال الرياضة.”

وختم المسؤولي الفلسطيني في تصريح خص به الإذاعة الجزائرية الدولية، اليوم السبت، بخصوص قبول الجزائر احتضان منتخب فلسطين: “واثقون من الخطوة. ونأمل أن تجد مساعدة من “الفيفا” والاتحاد الآسيوي. لأن لاعبي المنتخب منتشرون عبر غزة والضفة والقدس وحركتهم إلى حد الآن صعبة”.