تصفيات مونديال “U20”.. فتيات “الخضر” يحلمن بـ “ريمونتادا” أمام السنغاليات

يستقبل المنتخب الوطني للإناث، في فئة أقل من 20 سنة، مساء اليوم السبت، نظيره السنغالي، ضمن إياب الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2026 لذات الفئة.

وتدخل فتيات “الخضر” اللقاء المقرر بداية من الساعة 20:00، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة. بنية قلب الطاولة على السنغاليات، والعبور إلى الدور الثالث، لتصفيات مونديال 2026، المقرر إقامته ببولندا.

وكان المنتخب الوطني للإناث “U20” قد انهزم ذهابا، في داكار السنغالية. يوم السبت الماضي، بنتيجة 2-0، ما يفرض عليه الفوز بأكثر من فارق هدفين من أجل التأهل إلى الدور المقبل.

وفي حالة التأهل إلى الدور الثالث، ستلتقي فتيات المنتخب الوطني مع الفائز من المواجهة المزدوجة بين نيجيريا والفائز من لقاء “رواند-زيمبابوي”.

وتقام مباراة الذهاب خارج الديار في الفترة ما بين 6 و8 فيفري 2026. فيما يجري لقاء العودة بالجزائر في الفترة ما بين 12 و14 من الشهر ذاته.

على أن يلعب الدور التصفوي الرابع والأخير شهر ماي 2026. ذهابا أيام الـ 1 أو الـ 2 أو الـ 3، والإياب أيام الـ 8 أو الـ 9 أو الـ 10.