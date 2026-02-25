تصفيات وطنية في حفظ القرآن لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

نظّمت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الأربعاء 25 فيفري 2026، فعاليات التصفيات ما قبل النهائية للمسابقة الوطنية. لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في طبعتها السادسة، والموجّهة لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال المتكفَّل بهم داخل المؤسسات المتخصصة.

وجرت هذه المرحلة عبر تقنية التحاضر المرئي، بمشاركة 224 طفلاً تأهّلوا عن التصفيات الولائية. ممثلين لمختلف المؤسسات المتخصصة عبر ولايات الوطن، حيث سيتأهل المتفوّقون منهم إلى المرحلة النهائية. للتنافس على المراتب الأولى.

وأشرفت على مجريات التصفيات لجنة تحكيم علمية تضم نخبة من الأئمة والمشايخ المختصين. في علوم القرآن الكريم، تولّت تقييم أداء المشاركين وفق معايير دقيقة شملت جودة الحفظ، وسلامة تطبيق أحكام التلاوة، وجمالية الأداء والصوت، مع مراعاة الخصوصيات. البيداغوجية والنفسية للفئة المستهدفة بما يضمن عدالة التقييم وموضوعيته.

وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى مرافقة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم. من تنمية قدراتهم المعرفية والتربوية، وتعزيز اندماجهم في المجتمع، من خلال تشجيعهم على حفظ كتاب الله وترسيخ القيم الروحية والتربوية لديهم ضمن مسارات إدماج شاملة ومستدامة.