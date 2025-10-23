تصفيات كأس إفريقيا.. سيدات “الخُضر” يفزن على الكاميرون

تمكنت سيدات “الخُضر” من تحقيق فوز مثير أمام نظيراتهن الكاميرونيات بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. في مواجهة جرت مساء اليوم بملعب ميلود هدفي بوهران.

لحساب ذهاب الدور الثاني من تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026.

وسجلت اللاعبة غوتيا كرشوني، الهدف الأول في الدقيقة الثالثة والعشرين، قبل أن تضيف مارين دافور، الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والثلاثين.

وبهذا الفوزK تواصل الكتيبة الوطنية سلسلة النتائج الإيجابية، في مباراة شهدت أجواء تنافسية عالية ومستوى فنيًا جيدًا. كما عرفت حضوراً جماهيرياً مميزاً في مدرجات ملعب ميلود هدفي.