تصفية الاستعمار محور جلسة عمل لعمامرة مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي

عقد، وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، جلسة عمل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد.

وتركزت الجلسة، حول دور المنظمة في إنهاء الأزمات والنزاعات وتصفية الاستعمار في القارة.فضلا عن الدفع بجهود التنمية المستدامة.

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وتناول الطرفان، التحديات التي تواجه العمل الإفريقي المشترك وأجندة التعاون والوحدة والتكامل بين دول القارة.

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