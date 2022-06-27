تصفير الجزائريين على النشيد التونسي.. وزير الرياضة التونسي يوضح للنهار

فند وزير الشباب والرياضة التونسي، كمال دقيش، الشائعات التي تحدثت عن تصفير الجزائريين على النشيد التونسي.

وذلك خلال دخول الوفد التونسي لحفل افتتاح الطبعة ال19 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط المُقامة بوهران.

حيث قال، دقيش، سهرة اليوم الإثنين، خلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار:”لا أعرف مصدر هاته الشائعات”.

قبل أن يُضيف:”بالعكس، كل البعثة التونسية كانت سعيدة بردة فعل الجزائريين”.