تصل إلى 100 كلم/سا.. رياح هوجاء على هذه الولايات

حذرت عدة نشريات صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من هبوب رياح جد قوية قد تصل إلى 100 كلم/سا، على عدة ولايات من الوطن.

وأفادت النشرية الأولى، بهبوب رياح جد قوية بسرعة قد تتعدى 80كلم/سا، بداية من منتصف نهار اليوم الجمعة إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تلمسان، وعين تموشنت، ووهران. ومستغانم، والشلف، وسيدي بلعباس، ومعسكر، وغليزان، وسعيدة، وتيارت، وتيبازة، والجزائر العاصمة، بومرداس، وتيزي وزو.

كما حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من هبوب رياح جد قوية بسرعة قد تصل إلى 100كلم/سا مرفوقة بتطاير الرمال، وذلك بداية من الساعة الثلثة بعد الزوال اليوم الجمعة. لتستمر إلى غاية الساعة الثانية من زوال يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من بشار، والنعامة، والبيض، والأغواط، والجلفة، والمسيلة، وأولاد جلال، المغير، وبسكرة.

كما حذر تنبيه للأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية طيلة نهار اليوم الجمعة على كل من ولايات المدية، وتيسمسيلت، وعين الدفلى. والبليدة، والبويرة، وبجاية، وجيجل، وسكيكدة. وعنابة، والطارف، وبني عباس، وتيميمون، والمنيعة، وغرداية، تقرت، والوادي.