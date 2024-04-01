تصل إلى 38 درجة.. أيام جد حارة على هذه الولايات

ستشهد الولايات الشمالية للوطن خاصة الغربية والداخلية الغربية بداية من يوم الجمعة. أجواء حارة بسبب إرتفاع درجات الحرارة وتمركز مرتفع للضغط الجوي.

وقالت هوارية بن رقطة، المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية في حديث مع “النهار أونلاين”. أن الأجواء المرتقبة من يوم الأربعاء إلى غاية الأحد المقبل ستكون مغشاة بسحب سفلى لتتحول إلى صافية بعد انقشاع السحب. على الولايات الساحلية مع احتمال تكوين خلايا راعدة على المرتفعات الغربية والوسطى ظهيرة الاربعاء والخميس.

وأشارت بن رقطة، أن الأجواء ستكون جد حارة بداية من الجمعة على المناطق الداخلية الغربية والوسطى غربية. وستبقى حارة أيضا يومي السبت والأحد.

درجات الحرارة ستتراوح مابين 18 و27 درجة على المناطق الوسطى والشرقية يومي الأربعاء والخميس. وتصل إلى 34 درجة على المناطق الغربية.

بينما وبداية من يوم الجمعة ستشهد درجات الحرارة إرتفاعا لتتراوح مابين 20 و30 درجة على المناطق الساحلية وتتراوح مابين 34 و38 درجة على الولايات الغربية والوسطى غربية على غرار الشلف، معسكر، غليزان، عين الدفلى، سعيدة.

وأضافت ذات المتحدثة، أن الأجواء على الولايات الجنوبية ستكون مغشاة نسبيا لتتحول الى غائمة يوم الخميس مع تكوين خلايا راعدة منعزلة أواخر النهار.

درجات الحرارة تتراوح من 33 الى 37 وتصل إلى 39 درجة أقصى الجنوب.