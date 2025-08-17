تصل إلى 45°.. موجة حر استثنائية على 17 ولاية!

حذّرت نشرية لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من موجة حر شديدة ستمس عدة ولايات شمالية، منها ساحلية، غدا الإثنين وحتى يوم الثلاثاء.

وجاء في تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، أن موجة حر قياسية ستمس غدا ولايات بومرداس، العاصمة، البليدة، تيبازة، عين الدفلى، الشلف، غليزان، مستغانم، معسكر، وهران وعين تموشنت.

فيما جاء في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، أن موجة الحر ستمس ولايات عنابة، وسكيكدة، وجيجل، وبجاية، سيدي بلعباس، وتلمسان.

حيث سيتم تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية يمكن أن تتعدى محليا خلال الظهيرة 44 درجة مئوية تحت الظل. ودرجات حرارة دنيا تصل إلى 30 درجة، وذلك بداية من يوم الإثنين وإلى غاية يوم الثلاثاء.

وهذا بولايات عين تيموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة و بومرداس.

فيما سيتم تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية تصل خلال الظهيرة إلى 45 درجة مئوية تحت الظل. ودرجات حرارة دنيا تصل إلى 31 درجة بداية من يوم الإثنين وإلى غاية يوم الثلاثاء.

وهذا بولايات معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى والبليدة.