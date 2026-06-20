تصل إلى 45°.. موجة حر شديدة تضرب هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل موجة حر شديدة بدرجات حرارة قياسية عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وحذّر تنبيه للمصالح نفسها، من استمرار موجة حر شديدة بدرجات حرارة قياسية تتراوح بين 40 و 45 درجة مئوية. تحت الظل إلى غاية يوم غد الأحد.

وبخصوص الولايات المعنية بهذا التنبيه فهي: سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، مستغانم، غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو ، بجاية، جيجل، سكيكدة ،عنابة، الطارف، إن صالح، أدرار، برج باجي مختار.

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