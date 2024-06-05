تصل إلى 46 درجة.. درجات حرارة قياسية يوم الجمعة في هذه الولايات

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء جد حارة يوم الجمعة. بسبب الإرتفاع الكبير لدرجات الحرارة التي قد تصل إلى 46 درجة.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية في اتصال مع “النهار أونلاين”. أن الأجواء، المرتقبة ليوم الجمعة ستكون جد حارة على أغلب المناطق الساحلية والقرب ساحلية والداخلية للوطن. بسبب دخول كتلة هوائية حارة. مع بعض الخلايا الراعدة المنعزلة على المرتفعات مرفوقة ببعض الأمطار.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة تتراوح من 30 إلى 40 درجة. ومن 38 إلى 46 درجة على المناطق القرب ساحلية الوسطى والغربية. مشيرة إلى أنها ستشهد تراجعا يومي السبت والاحد لتتراوح مابين 24 إلى 32 درجة وتبقى مرتفعة في الشرق الجزائري.