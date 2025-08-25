تصل إلى 46°.. موجة حر استثنائية بهذه الولايات غدا!

حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم، من تسجيل درجات حرارة قياسية تصل إلى 46 درجة تحت الظل، على عدة ولايات من الوطن، غدا الثلاثاء.

وحسب ذات النشرية، سيتم تسجيل درجات حرارة قياسية تصل إلى 43 درجة تحت الظل، طيلة يوم غد الثلاثاء، على ولايات مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة وبومرداس.

كما حذّرت نشرية خاصة ثانية، من موجة حر بدرجات حرارة قياسية تصل إلى 45 درجة تحت الظل. على ولايات غليزان، معسكر، الشلف، عين الدفلى وتيزي وزو.

فيما حذّرت نشرية خاصة ثالثة، من درجات حرارة قياسية تصل إلى 46 درجة تحت الظل إلى غاية يوم الأربعاء. على ولايات بجاية، وجيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.