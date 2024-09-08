تصل إلى 70 ملم.. أمطار جد غزيرة مرفوقة ببرد على 49 ولاية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على أغلب ولايات الوطن اليوم مرفوقة بحبات البرد.

ورفعت مصالح الأرصاد الجوية درجة اليقظة باللون الأحمر جراء تساقط أمطار رعدية جد غزيرة مرفوقة بحبات البرد على ولايات تندوف، بشار وبني عباس. وستتساقط الأمطار على هذه الولايات إلى غاية منتصف النهار أين تتعدى 50 ملم محليا.

كما حذّرت ذات المصالح، في نشرية خاصة من تساقط أمطار جد غزيرة على ولايات تندوف، بني عباس، بشار، النعامة والبيض. اولاد جلال، باتنة، بسكرة، والمغير. أين ستتراوح كميات الأمطار مابين 30 إلى 50 ملم وتصل إلى 70 ملم محليا.

وفي تنبيه أيضا لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار رعدية على ولايات الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق اهراس، تيبازة، واد سوف. تيسمسيلت. بومرداس، البليدة، المدية، تيزي وزو، الأغواط، عين الدفلى، الشلف. سعيدة، الجلفة، تلمسان، غليزان، معسكر، تيارت، ميلة، أم البواقي، البويرة، قسنطينة، خنشلة، سطيف، تبسة، برج بوعريريج، المسيلة، بجاية، غرداية، تقرت، الوادي، برج باجي مختار، تمنراست و إن قزام.

كما أن تساقط الأمطار الرعدية سيكون بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.