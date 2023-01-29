تصل إلى 8 درجات تحت الصفر.. موجة برد وصقيع تضرب 17 ولاية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار موجة البرد وانخفاض درجات الحرارة على الولايات الشمالية للوطن بداية من اليوم الأحد.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، تحذر من موجة برد شديدة مع درجات حرارة دنيا تتراوح بين 3 درجات تحت الصفر إلى 8 درجات تحت الصفر. و درجات حرارة قصوى تتراوح بين درجتين و 6 درجات. بداية من نهار اليوم الأحد لتستمر إلى غاية يوم غد الإثنين.

كما ستخص موجة البرد ولايات جنوب تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة، البيض، سعيدة، تيارت، الأغواط، الجلفة، تسمسيلت. بالإضافة كذلك إلى المدية، البويرة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، خنشلة و تبسة.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، في نشرية خاصة من استمرار تساقط أمطار رعدية على 16 ولاية. وتكون مرفوقة بحبات البرد وهذا إلى غاية الفترة المسائية.

كما ذكرت النشرية الخاصة، أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو. إضافة إلى بومرداس، العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، عين الدفلى، البليدة، المدية، باتنة، خنشلة.

في حين، نبهت المصلحة ذاتها، من تساقط كثيف للثلوج في كل من تيزي وزو، البليدة، عين الدفلى، تبسة، أم البواقي. وسطيف، برج بوعريريج، البويرة، المدية، تيسمسيلت، اللجلفة ، تيارت، سعيدة، خنشلة، باتنة. وهذا إلى غاية التاسعة ليلا.

وسجل الديوان الوطني للأصاد الجوية، موجة برد شديدة، في كل من تبسة، أم البواقي، برج بوعريريج، سطيف، المدية، تيسمسيلت، تلمسان. وسيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، الجلفة، مسيلة، باتنة، خنشلة، تبسة، الوادي، تقرت، غرداية، الأغواط، البيض، المنيعة، بشار. إضافة إلى النعامة، بسكرة، أولاد جلال، المغير. وهذا طيلة نهار اليوم وإلى غاية الاثنين.

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