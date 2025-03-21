تصل إلى 90 كلم/سا.. هبوب رياح قوية على هذه الولايات

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من هبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان، من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، ستتراوح سرعة الرياح بين 60 و70 كلم في الساعة ومن المتوقع أن تصل الى 90 كلم / سا، وستستمر إلى غاية منتصف نهار اليوم الجمعة.

وتتمثل الولايات المعنية بالتنبيه في كل من: الجزائر العاصمة، النعامة، البيض، تيارت، الجلفة، الأغواط، المسيلة، الشلف، تيبازة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، وبجاية.