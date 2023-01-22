تصل درجات الحرارة إلى -6 درجة.. موجة برد وصقيع تضرب 18 ولاية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تسجيل موجة برد وأجواء جد باردة بداية من اليوم الأحد على المناطق الداخلية وحتى الغربية للوطن. بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، أعلنت من خلالها عن موجة برد بداية من نهار اليوم الأحد لتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء. بدرجات حرارة دنيا تتراوح بين 3درجات تحت الصفر و 6 درجات تحت الصفر. و درجات حرارة قصوى تتراوح بين 4 و 6 درجات.

كما ستخص الأجواء الباردة كل من ولايات الجلفة، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، باتنة، خنشلة، أم البواقي وتبسة.

وفي نشرية خاصة ثانية، أعلنت عن تسجيل موجة برد بداية من نهار يوم غد الإثنين لتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء. بدرجات حرارة دنيا تتراوح بين 3درجات تحت الصفر و 6 درجات تحت الصفر. و درجات حرارة قصوى تتراوح بين 4 و 6 درجات. وذلك على ولايات تسمسيلت، النعامة، البيض، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، و شمال الأغواط