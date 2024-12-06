تصل لـ−1 °.. برودة شديدة وثلوج وأمطار غزيرة بهذه الولايات

ستعرف الوضعية الجوية، تغيرا شاملا إبتداء من يوم الأحد القادم، حيث سيصل إضطراب جوي نشيط محمل بأمطار رعدية وثلوج، ستخص عدة ولايات من الوطن.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، بداية من يوم الأحد.

وستخص الأمطار، الولايات الوسطى والشرقية، مع إحتمال تساقط الثلوج، على المرتفعات الوسطى والشرقية التي يزيد علوها عن 1000 و1200 متر.

وقد تتعدى كمية الأمطار المتساقطة، الـ50 ملم محليا، وستكون أكثر غزارة أواخر ظهيرة الأحد، على الولايات الشرقية والوسطى.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من عنابة وسكيكدة وجيجل وبجاية وتيزي وزو، والعاصمة، والبليدة والمدية وسوق أهراس، وقسنطينة، وسطيف وباتنة، خنشلة وتبسة.

كما ستمس الأمطار بعض الولايات الغربية على غرار وهران وسيدي بلعباس ومعسكر وتلمسان وسعيدة وتيارت.

وسيستمر تساقط الأمطار حتى يوم الإثنين على الولايات الوسطى والشرقية، وستكون أكثر نشاطا خاصة على السواحل الشرقية.

بينما ستعرف المرتفعات الوسطى والشرقية، تساقط ثلوج، على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000 و1200 متر، ليلة الأحد إلى الإثنين.

أجواء جد باردة على هذه المناطق

أما عن درجات الحرارة، فستصل كتلة هوائية قطبية من شمال أوروبا إلى المناطق الشمالية للوطن، حيث ستكون الأجواء جد باردة.

وستصل درجات الحرارة الدنيا، إلى درجة تحت الصفر، بداية من يوم الإثنين، على ولايات تيارت والجلفة والنعامة والبيض. كما سيتم تسجيل 0 درجة، بولايات خنشلة وقسنطينة وأم البواقي.

أما المناطق الساحلية، فستتراوح درجات الحرارة الدنيا بها، خلال نفس الفترة، بين 7 و8 درجات.

كما ستخص هذه الكتلة الهوائية الباردة، الولايات الجنوبية للوطن، وسيكون الجو جد بارد بولايات بشار وعين الصفراء وتمنراست وورقلة وغرداية والمنيعة. حيث ستتراوح درجات الحرارة الدنيا، بين 2 و7 درجات.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى، خلال الظهيرة، فستتراوح بين 15 و16 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 8 و15 درجة بالمناطق الداخلية، وبين 15 و22 درجة بالمناطق الجنوبية.

أما بالنسبة ليوم غد السبت، فستكون الأجواء مشمسة ومستقرة على الولايات الوسطى والغربية. بينما ستعرف الولايات الساحلية الشرقية، تساقط بعض الأمطار المتفرقة.