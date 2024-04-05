تصل لـ38°.. موجة حر بهذه المناطق غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف أجواء مشمسة وحارة على أغلب ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا السبت، طقس مشمس وحار. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 31 و38 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 29 و35 درجة بالمناطق الداخلية.

فيما ستصل سرعة الرياح تصل إلى 30 كلم/سا بالشمال.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقس مشمس، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 31 و41 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.