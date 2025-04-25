تصل لـ40 ملم.. أمطار رعدية وبرد بهذه الولايات

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد على 8 ولايات، بداية من زوال اليوم الجمعة.

وحسب ذات النشرية، فإن كميات الأمطار المتوقعة، تتراوح بين 20 إلى 40 ملم محليا.

وسيبدأ تساقط الأمطار، اليوم، على الساعة الثانية زوالا، ليستمر إلى غاية الثالثة من فجر يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تلمسان، وسيدي بلعباس، وسعيدة، وتيارت، والجلفة، والنعامة، البيض، والأغواط.