تصل لـ46 درجة.. موجة حر شديدة اليوم وغدا

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من موجة حـر، تصل إلى 46 درجة تحت الظل، يومي الجمعة والسبت.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من: سكيكدة ، عنابة ، الطارف

فيما حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية تحذر، من موجة حـر يومي الجمعة والسبت، بدرجات حرارة مرتفعة تتراوح بين 39 و 41 درجة تحت الظل.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من الجزائر العاصمة ، بومرداس ، بجاية ، جيجل

فيما أفاد تنبيه للأرصاد الجوية، بتسجيل طقس حـار طيلة نهار اليوم الجمعة، على ولايات تيزي وزو ، تيبازة ، عين الدفلى ، غليزان ، ان صالح

بالإضافة إلى ولايات تيميمون ، أدرار ، تندوف ، برج باجي مختار.