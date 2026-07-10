تصل لـ46°.. موجة حر شديدة تضرب هذه الولايات حتى الأحد

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من موجة حر شديدة ستضرب عدة ولايات من الوطن، بداية من اليوم الجمعة.

وأفادت النشرية الأولى، بتسجيل درجات حرارة قياسية تصل إلى 45 درجة تحت الظل بداية من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من المدية، والجلفة، والبويرة، وتيزي وزو، والمسيلة، وميلة، وقسنطينة، قالمة وباتنة.

فيما حذرت نشرية خاصة، من موجة حر وتسجيل درجات حرارة قياسية تصل إلى 46 درجة تحت الظل يومي السبت والأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من سيدي بلعباس، وسعيدة، وتيارت، وتيسمسيلت، وعين الدفلى، والشلف، غليزان ومعسكر.

هذا وحذرت نشرية أخرى، من موجة حر وتسجيل درجات حرارة قياسية تصل إلى 45 درجة تحت الظل يومي الجمعة والسبت على الأقل. وذلك على ولايات بجاية، وجيجل، وسكيكدة، عنابة والطارف.