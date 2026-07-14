تصل لـ49°.. حرارة شديدة بهذه الولايات حتى الجمعة

حذّرت نشريات خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، وهي من الدرجة الثانية وباللون البرتقالي، من درجات حرارة جد عالية على عدة ولايات من الوطن، بداية من اليوم الثلاثاء.

وفي النشرية الأولى، ستتراوح درجات الحرارة بين 45 و47 درجة، على ولايات غليزان، الشلف، عين الدفلى، قالمة، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء، لتستمر حتى يوم الجمعة.

فيما حذرت نشرية ثانية، من درجات حرارة قياسية، تصل إلى 49 درجة تحت الظل، اليوم الثلاثاء، على ولايات أدرار، إن صالح، وبرج باجي مختار.

كما حذرت نشرية ثالثة، من درجات حرارة قياسية تتراوح بين 39، و41 درجة تحت الظل، على ولايات عين تموشنت، وهران، مستغانم، الجزائر العاصمة وبومرداس، وذلك بداية من يوم غد الأربعاء، لتستمر حتى يوم الجمعة.

هذا وحذرت نشرية أخرى، من درجات حرارة قياسية، تتراوح بين 40 و44 درجة، على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، وذلك بداية من اليوم، لتستمر إلى غاية يوم الجمعة.

كما حذرت نشرية أخيرة، من درجات حرارة قياسية، تتراوح بين 44 و46 درجة، على ولايات تلمسان، وسيدي بلعباس، وسعيدة، ومعسكر، وتيارت، وتيسمسيلت، المدية، البلدية، الجلفة، المسيلة، تيزي وزو، البويرة، سطيف، ميلة، برج بوعرريج، قسنطينة، سوق أهراس، باتنة، خنشلة، أم البواقي،تبسة، وذلك بداية من اليوم، حتى يوم الجمعة.