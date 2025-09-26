تصل لـ50 ملم.. أمطار جد غزيرة على هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار سيكون إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد السبت. بكيمات تصل إلى 50 ملم محليا.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار، في كل من المسيلة، والبويرة، وبرج بوعريرج، وسطيف. وميلة، وباتنة، وأم البواقي، وخنشلة، تبسة، وبسكرة.

فيما أفادت نشرية خاصة ثانية، لمصالح الأرصاد الجوية، بتوقع تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد. بكميات تصل إلى 40 ملم محليا.

وستكون صلاحية النشرية الخاصة، بداية من الساعة الرابعة مساء، إلى غاية الساعة الثالة من فجر يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من الأغواط، الجلفة، وأولاد جلال.