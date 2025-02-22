تصل لـ50 ملم.. أمطار رعدية جد غزيرة اليوم وغدا

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية، تصل إلى 50 ملم محليا، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، يبدأ تساقط الأمطار على الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، ليستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلة يوم غد الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تلمسان، وعين تموشنت، ووهران، مستغانم، والشلف.

بالإضافة إلى ولايات تيبازة، وعين الدفلى، وغليزان، ومعسكر، وسيدي بلعباس، وسعيدة، تيارت، وتيسمسيلت.