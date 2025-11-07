تصل لـ70 ملم.. أمطار جد غزيرة بداية من الغد

أفادت نشريات خاصة للأرصاد الجوية، بتوقع تساقط أمطار رعدية غزيرة، على عدة ولايات من الوطن، بداية من يوم غد السبت.

وأفادت النشرية الأولى، بتساقط أمطار قد تصل إلى 40 ملم محليا، بداية من يوم غد السبت، على الساعة السادسة مساء، وتستمر إلى منتصف نهار الأحد القادم.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تيبازة، والجزائر العاصمة، والبليدة، بومرداس، والبويرة.

وأفادت نشرية ثانية، بتوقع تساقط أمطار رعدية، بكميات تتراوح بين 30 و50 ملم، وقد تتعدى 70 ملم محليا. وذلك بداية من يوم غد السبت على الساعة التاسعة مساء، لتستمر إلى غاية يوم الأحد على الساعة التاسعة مساء.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تيزي وزو، وبجاية، وسطيف، وجيجل، وسكيكدة، عنابة، والطارف.

