تصل لـ9 أمتار.. أمواج جد عالية بهذه الولايات غدا

حذرت نشرية جوية خاصة صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من أمواج عالية شمالية إلى شمالية غربية يبلغ ارتفاعها 4 أمتار وقد تصل أحيانا إلى 8 و9 أمتار، غدا، على مستوى بعض الولايات الساحلية.

وحسب ذات المصالح، ستكون صلاحية هذه النشرية، إبتدآءا من فجر يوم غد الأحد، على الساعة السادسة فجرا. لتستمر إلى غاية يوم الإثنين على الساعة السادسة صباحا.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من بجاية، وعنابة، سكيكدة، والطارف.

كما حذرت نشرية ثانية، لمصالح الأرصاد الجوية، من رياح شمالية غربية تقدر سرعتها بين 70 و80 كلم/سا، إبتداء من مساء اليوم السبت.

وسيبدأ هبوب الرياح، على الساعة السادسة من مساء اليوم، ليستمر إلى غاية يوم الأحد على الساعة السادسة صباحا.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية، في كل من بومرداس وتيزي وزو وبجاية، وعنابة، وسكيكدة، جيجل، والطارف.