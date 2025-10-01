تصل 30 ملم.. أمطار رعدية مرفوقة ببرد اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، باستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى 30 ملم و تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى 30 ملم. و تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد إلى غاية منتصف نهار اليوم الأربعاء.

والولايات المعنيةبهذه النشرية هي جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف و قالمة.

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل. وهذا على ولايات تيزي وزو، بجاية، سطيف، ميلة، قسنطينة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، تبسة و خنشلة.

