تصل 32 درجة.. أجواء حارة إلى غاية الخميس على هذه الولايات

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء مستقرة وصافية بالإضافة كذلك إلى أنها ستكون حارة وشبه صيفية بسبب إرتفاع درجات الحرارة التي ستكون فوق معدلها الفصلي.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، في تصريح “للنهار أونلاين”، أن الأجواء وبداية من يوم الثلاثاء إلى غاية الخميس ستكون مستقرة وصافية مع بعض السحب السفلى والضباب الخفيف خلال الصبيحة على المرتفعات.

كما أن الطقس سيكون حار نسبيا خاصة على الولايات القرب ساحلية والداخلية الغربية والوسطى الغربية- تضيف بن رقطة.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة الايام المقبلة ستكون فوق معدلها الفصلي، لتتراوح مابين 30 و32 درجة على الولايات القريبة من الساحل والداخلية الغربية والوسطى.