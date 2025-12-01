تصل 40 ملم.. أمطار رعدية على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الإثنين.

وحذرت نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تصل إلى 40 ملم بداية من 09:00 اليوم الإثنين. وإلى غاية منتصف نهار يوم غد الثلاثاء بولاية تمنراست.

كما تتوقع المصالح نفسها، تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تصل إلى 40 ملم بداية من منتصف نهار اليوم الإثنين وإلى غاية الساعة 21:00 الثلاثاء في ولايتي جانت وإليزي.

وأفاد تنبيه للأرصاد الجوية، باستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية الساعة 18:00 اليوم الإثنين. في ولايتي بشار و بني عباس

