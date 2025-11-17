تصل 40 ملم.. أمطار رعدية غزيرة اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات معتبرة نهار اليوم الإثنين على عدة ولايات من الوطن.

وحذّرت نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى 40 ملم. بداية من الساعة السادسة إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم الإثنين.

والولايات المعنية بهذه النشرية هي مستغانم، الشلف، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، غليزان، تيارت، تيسمسيلت. المدية، البويرة، تيزي وزو، النعامة والبيض.

كما أفاد تنبيه للمصالح نفسها، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 09:00 من صبيحة اليوم ويستمر التساقط إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء،

وهذا على ولايات بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، عين الدفلى، وهران، عين تموشنت، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، المسيلة، الجلفة، الأغواط، أولاد جلال، المغير، بسكرة، باتنة، خنشلة، تبسة و الوادي.

