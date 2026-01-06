تصل 40 ملم.. أمطار رعدية غزيرة على 15 ولاية

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات جد معتبرة على عدة ولايات من الوطن نهار ليوم الثلاثاء.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تصل إلى 40 ملم. حيث يستمر تساقط الأمطار إلى غاية الساعة 03:00 يوم غد الأربعاء.

وبخصوص الولايات المعنية فهي سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، غليزان وتيسمسيلت.

وأفادت نشرية خاصة ثانية بتساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تصل إلى 40 ملم. بداية من الساعة 09:00 ويستمر إلى غاية الساعة 09:00 يوم غد الأربعاء. وهذا على ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.

