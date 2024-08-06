تصل 45 درجة.. موجة حر قياسية تضرب 9 ولايات إلى غاية الجمعة

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من موجة حر قياسية على الولايات الشرقية والوسطى إلى غاية يوم الجمعة.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية، تحذر من تسجيل درجات حرارة مرتفعة تتعدى 43 درجة تحت الظل بداية من يوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف.

وفي نشرية خاصة أخرى، حذرت من تسجيل درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 45 درجة تحت الظل طيلة يوم غد الاربعاء على ولايات عين الدفلى، البويرة، تيزي وزو وبومرداس.