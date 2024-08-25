تصل 46°.. حرارة شديدة بهذه المناطق غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف طقسا مشمسا وحارا على أغلبية ولايات الوطن.

وحسب بيان لذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الإثنين، طقسا مشمسا، وأمطارا رعدية بالمناطق الداخلية بعد الظهيرة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 30 و32 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 28 و38 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، طقسا مشمسا، وأمطارا رعدية بعد الظهيرة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 36 و46 درجة بالمناطق الجنوبية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.