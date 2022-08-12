تصل 46° مئوية..حرارة شديدة على العاصمة و11 ولاية أخرى يومي السبت والأحد

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تسجيل درجات حرارة قياسية تصل الى 46 درجة مئوية بداية من غد السبت.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من عين تموشنت ووهران ومستغانم وتيبازة والجزائر وبومرداس. حيث توقعت الارصاد الجوية تسجيل درجات حرارة بين 40 و42 درجة مئوية. يومي السبت والأحد.

كما توقعت الأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة بين 44 و 46 درجة مئوية. على كل من تلمسان سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى يومي السبت والأحد.