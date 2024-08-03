تصل 48°.. حرارة شديدة مع أمطار ورعود غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية للوطن.

وحسب بيان لذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية للوطن، غدا الأحد، طقس مشمس. ورعود مع أمطار وطقس حار على المناطق الداخلية.

وستتراوح درجات الحرارة بين 31 و34 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 31 و42 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا على الشمال.

أما المناطق الجنوبية للوطن، ستعرف رعود مع أمطار على أقصى الجنوب، وستتراوح درجات الحرارة بين 38 و48 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا.