تصل 49.. السعودية تحذّر الحجاج من إرتفاع درجات الحرارة بمكة

حذّرت السلطات السعودية، اليوم الإثنين، من ارتفاع درجات الحرارة في مكة المكرمة مع اختتام الحجاج مناسك الموسم الحالي في ظلّ طقس حارّ. أدى إلى تسجيل عدد من حالات الوفاة.

وقالت وزارة الصحة السعودية، إنّ المشاعر المقدسة تسجل اليوم أعلى درجات الحرارة منذ بدء الحج بدرجة قد تصل لـ 49 درجة مئوية. ونوصي ضيوف الرحمن بعدم التعرض للشمس”. في حين كان حجّاج يطوفون حول الكعبة وآخرون يرمون الجمرات الثلاث في منى في أول أيام التشريق.

وحذّرت وزارة الصحة في منشور على منصّة إكس، من التعرّض لأشعّة الشمس بين الساعة 11 صباحاً والرابعة عصراً. ناصحة الحجّاج بـ”تجنّب الاجهاد الحراري عبر حمل المظلة والإكثار من شرب الماء”.