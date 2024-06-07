تصل 50 درجة.. موجة حر مبكرة وشديدة تضرب غرب الولايات المتحدة

أعلنت خدمات الأرصاد الجوية الأمريكية يوم أمس الخميس أنه “من المرجح أن يتم كسر. أو تعادل درجات الحرارة القياسية صعودا وهبوطا بين كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا”.

ومن المقرر أن تصل درجات الحرارة الشديدة التي تضرب غرب الولايات المتحدة إلى ذروتها 50 درجة. وهي موجة ربما تنذر بصيف خانق في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

ويجب أن تقترب درجة الحرارة الشديدة في لاس فيغاس عند 44 درجة مئوية ومنطقة وادي الموت الصحراوية. من 49 درجة مئوية، وذلك بسبب نظام الطقس القمعي المضاد للأعاصير.

ووفقا للعلماء، فإن موجات الحرارة المتكررة هي علامة لا لبس فيها على ظاهرة الاحتباس الحراري. ومن المتوقع أن تتضاعف موجات الحرارة هذه وتستمر لفترة أطول وتشتد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية (NWS): “اليوم، من المرجح أن يتم كسر الارتفاعات والانخفاضات القياسية. أو ربطها بين كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا”.

ويعتقد المختصون أن درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير طبيعي. مع اقتراب فصل الصيف قد تكون نذيراً بصيف خانق.

وتشهد لاس فيجاس درجات حرارة خطيرة تتجاوز المعايير الموسمية.

ومددت السلطات هناك حالة التأهب للحرارة حتى يوم السبت.

وتم افتتاح أماكن مكيفة لتوفير الراحة للأشخاص الذين ليس لديهم مكيف هواء في منازلهم في عاصمة الألعاب الأمريكية.

وفي فينيكس، حيث أقيم تجمع لدونالد ترامب، تم نقل 11 شخصًا إلى المستشفى بعد الانتظار لساعات طويلة في الشوارع قبل الحدث. حسبما ذكرت الصحافة المحلية.

وقال جلين سيمبسون، مدير خدمة الإسعاف، للقناة 13 التابعة لشبكة ABC: “لم يكن لدينا الوقت الكافي. للتأقلم مع حقيقة أن الطقس يسخن كثيرًا وبسرعة”. “الناس لم يعتادوا على ذلك حتى عندما نشأوا هنا. وقضوا كل فصول الصيف هنا، ولم يعتاد الجسم على ذلك حقًا.”

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلا خلال الأيام المقبلة لكن موجة الحر ستمتد شمالا إلى ولايتي أوريغون وواشنطن.