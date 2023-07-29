تصل 5000 دج.. هذه عقوبة إنعدام أضواء لوحة ترقيم المركبات

كشفت مصالح الدرك الوطني، عبر صفحتها على فايسبوك “طريقي”، عن عقوبة انعدام أضواء لوحة ترقيم المركبات.

وحسب ذات الصفحة، فإنه طبقا لأحكام المادة 140 من المرسوم التنفيذي 04_381 المعدل والمتمم، يجب وبقوة القانون أن تزود كل سيارة او مقطورة بجهاز منير.

ويمكن هذا الجهاز المنير، من جعل الرقم المسجل على لوحة الترقيم الخلفية مرئيا على مسافة 20 مترا ليلا على الاقل عندما يكون الجو صافيا.

ويجب أن يشتغل هذا الجهاز في آن واحد مع أضواء إعلان الوضعية، وأضواء الطريق وأضواء التلاقي وأضواء الضباب.

ويُعتبر عدم صلاحية أضواء لوحة الترقيم مخالفة مرورية مُعاقب عليها القانون بموجب المادة 66/أ-6. بغرامة جزافية المقدرة بحدها الأدنى 2000 دج. كما يمكن توقيف المركبة.

أما إنعدام أضواء لوحة الترقيم فيُعتبر مخالفة مرورية مُعاقب عليها القانون بموجب المادة 66/د-19. بغرامة جزافية المقدرة بحدها الأدنى 5000 دج، كما يمكن توقيف المركبة.