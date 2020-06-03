تصميم جهاز تنفس إصطناعي صغير من قبل باحثين بوهران

صمم فريق من الباحثين الشباب بجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف بوهران جهاز تنفس اصطناعي صغير يستخدم للاستعجالات.

وحسبما أفاد به المصممون للإذاعة الوطنية، فإن هذا الجهاز الطبي سيكون موجه للتكفل بالمرضى الذين يعانون من قصور في التنفس.

وأكد البروفيسور بشير إمين مدير مخبر الطيران والأنظمة الدافعة بكلية الهندسة الميكانيكية بجامعة محمد بوضياف، أنه قد تم تصميم هذا الجهاز في أقل من شهرين من قبل المخبر بالتعاون مع مجموعة متطوعين ” اكتينغ فور الجزائر” المتشكلة من كفاءات علمية وطنية تنشط بالجزائر والخارج ومعهد الميكاترونيك بجامعة برشلونة “إسبانيا”.

وأضاف المتحدث، أن هذا الجهاز يمكن وضعه داخل سيارة إسعاف لنقل المرضى، على خلاف التنفس الاصطناعي العادي الذي لا يمكن تحويله خارج المصلحة.

واكد إمين أن نموذج هذا الجهاز يخضع للتطوير حتى يصل إلى صيغته النهائية الأكثر تعقيدا، مشيرا إلى أن مخبره مستعد لمرافقة أي هيكل صحي عمومي أو خاص يرغب في الحصول على هذا النوع من الأجهزة .

وذكر الباحث أن تكلفة تصنيع جهاز التنفس الاصطناعي الصغير ليست كبيرة ومكوناته موجودة بالسوق الجزائرية.