تصميم خارطة ذكية تضم معلومات دقيقة ومحدثة حول الفنادق والحجوزات

نجح فريق من المطوّرين الجزائريين في تصميم خارطة ذكية. تغطي 318 فندقا في 49 ولاية، مما يمثل إنجازا كبيرا في مجال السياحة.

وتتيح الخارطة الذكية للنزلاء وللسيّاح إلى جانب الوكالات السياحية وللشركات حلولا فورية

للوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة حول الفنادق. مما يسهل عليهم إختيار مكان الإقامة المناسب. المنصة namlatic.com نجحت في جذب أكبر عدد من السياح في فترة وجيزة.

الجدير بالذكر، أن منصة “نملتك” رائدة في مجال الحجوزات الفندقية الرقمية في الجزائر، حيث تم إطلاقها في عام 2019 كأول منصة رقمية جزائرية متخصصة في هذا المجال. وقد تم إنشاؤها بفضل خبرة جزائرية خالصة وبإمكانيات خاصة، مما يجعلها نموذجًا رائدًا في المشهد الرقمي.

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