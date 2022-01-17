تصنيع أول محرّك بحري بالجزائر بنسبة إدماج تبلغ 70 بالمائة

كشف غريب سيفي، الرئيس المدير العام للمجمع الجزائري للجامعة الصناعية “GACU”، عن تصنيع محرك بحري جزائري بنسبة إدماج وطنية بلغت 70 بالمائة.

وقال سيفي في تصريح للقناة الإذاعية الثانية، أن إنجاز هذا المشروع الرائد المندرج في إطار تطوير بناء السفن. قد تم في إطار شراكة موسعة تربط المجمع الجزائري للجامعة الصناعية بمجمع الخدمات المينائية “Serport”. وشركة المحركات “EMO” بقسنطينة والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي (DGRSDT).

وأضاف ذات المتحدث، أن هذا المشروع يعد خطوة كبيرة تم إنجازها في مجال بناء السفن بالجزائر. مؤكدا أن هذا المحرك تم تشغيله عل مستوى ميناء عنابة وسيتبعه تصنيع أنواع أخرى من المحركات. مشيرا إلى أن إنجاز هذه المعدات سيقلّل بشكل كبير من فاتورة الإستيراد. مؤكدا أن سعر المحرك المستورد يُقدر بنحو 10 ملايين دينار. فيما لا يتجاوز سعر المحرّك المصنوع محليا مبلغ 2.5 مليون دينار.

كما أشار إلى أن فرق البحث المسؤولة عن إنجاز هذا المشروع بناء على الهندسة العكسية. قد فكّكوا محركا من علامة تجارية معروفة. وسمح ذلك بملاحظة وجود تشابه بين هذا المحرك والمحرك المصنع في الجزائر. حيث تم إجراء تغييرات على نظام التبريد ونظام مقاومة التآكل لتكييف المحرك المحلي مع القطاع البحري.

وكشف سيفي في ذات السياق، أن المشروع الآخر الذي أنجزه المجمع الجزائري للجامعة الصناعية فيتمثل في تطوير مرجع لكفاءات مهن الصناعة الوطنية وذلك بالتعاون مع المجمعات الصناعية الجزائرية.

ومن بين المشاريع الأخرى التي سيطلقها المجمع قريبا، هو إنشاء مركز لمراقبة مطابقة المنتجات المستوردة أو المصدرة والذي سيتم تنفيذه بكفاءة وطنية. حيث تم الشروع في المفاوضات لإنشاء مركز إعتماد وتصديق في الجزائر بالتعاون مع كفاءة جزائرية أعطت موافقتها على إطلاق هذا المشروع”.

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