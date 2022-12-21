تصنيع الأنسولين بالجزائر بداية من الثلاثي الأول لـ 2023

كشفت الرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال، فطوم أقاسم. عن شروع المجمع في “تصنيع الأنسولين بداية من الثلاثي الأول لسنة 2023”.

وقالت فطوم أقاسم، في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى ضمن برنامج “مستقبل تاك”. أنّ عملية إنتاج الأنسولين بالجزائر، ستكون بوحدة الإنتاج “صيدال قسنطينة”، وبمعدل 1 مليون عبوة سنويا.

وفي معرض حديثها حول تواجد صيدال في السوق العالمية، أكدت الرئيسة المديرة العامة للمجمع، أنّ “صيدال تعمل وفق استراتيجية واضحة المعالم، للتواجد في إفريقيا. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يراهن على التضامن الإفريقي. وقناعة من المجمع الذي يرى أن السوق الإفريقية هي الأكثر نموا، مقارنة بمختلف الأسواق.