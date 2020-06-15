تصنيع جهاز للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية بجامعة الشلف

تمكن أساتذة وطلبة بجامعة حسيبة بن بوعلي في الشلف، من تصنيع جهاز للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية.

ونقلت وكالة الأنباء، عن الأستاذ منير الطاهر عباس، أحد القائمين على هذا المشروع، أن هذا الجهاز هو ثمرة اجتهاد أساتذة وطلبة دكتوراه بكلية الإعلام الآلي والعلوم الدقيقة طوال 3 أشهر.

ويعمل هذا الجهاز، بنظام الأشعة فوق البنفسجية، ما يسمح بتعقيم مختلف الأشياء والوسائل ذات الأنسجة من القماش أو الورق، كالملفات والأوراق النقدية والكمامات، دون تعرضها للإتلاف.

ويمكن استخدام هذا الجهاز، بالمستشفيات والإدارات العمومية والبنوك ومختلف المؤسسات.

هذا ويعمل ذات الفريق المكون من أساتذة وطلبة دكتوراه، على تطوير عدد من المشاريع والابتكارات العلمية الدقيقة ذات الصلة بمعطيات البيئة الاقتصادية والبنية الصناعية لمنطقة الشلف وما جاورها.