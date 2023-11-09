تصنيع “شيري” في هذه الولاية

أعلن المدير العام لعلامة “شيري” في إفريقيا ستيف شان، أن صناعة السيارات من هذه العلامة سيكون في برج بوعريريج.

كما يهدف المصنع لإنتاج 24 ألف سيارة سنويا ليصل إلى 100 ألف سيارة خلال العام الثالث. بالإضافة إلى خلق منصة تصدير في الجزائر.

للإشارة، استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، المدير العام الصيني لعلامة “شيري” في إفريقيا ستيف شان وأيمن شريط مدير علامة “شيري” بالجزائر وعادل عطية. وهذا بخصوص الإطلاق الرسمي لعلامة “شيري” في الجزائر اليوم الخميس. حيث سيتم عرض معظم النماذج التي ستسوق في الجزائر وكذا شبكة التوزيع التي ستكون في 30 ولاية كمرحلة أولى.

كما شدد وزير الصناعة، على أن تكون الأسعار في متناول المواطن الجزائري. والاهتمام بخدمات ما بعد البيع. واحترام دفتر الشروط الذي ينص على مراعاة حق الزبون في اقتناء سيارة.

6 موديلات سيتم تسويقها في الجزائر

كما وصلت الخميس الماضي، أول دفعة سيارات من علامة شيري الصينية إلى ميناء جيجل. في انتظار الانطلاق الفعلي للعلامة نهاية الأسبوع المقبل. وتتوفر مجموعة “شيري”، CHERY ALGERIE ، التي نشرتها في واجهة موقعها الرسمي، على 6 سيارات عصرية.

وتم تطوير السيارات حسب المعايير الدولية، وبتصميم فاخر. ويتعلق الأمر بكل من تيغو8 برو، وتيغو8 برو ماكس، وتيغو 7 برو، تيغو4 برو، تيغو2 برو، اريزو5، اريزو8. وكانت علامة ” Chery Algerie”، قد شاركت، جديدها. في ما يخص نماذج السيارات التي ستدخل أرض الوطن قريبا.