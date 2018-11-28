تصنيع لأول مرة محطات وقود متنقلة وفق معايير عالمية

ستضع المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية و النحاسية بالبليدة، تحت تصرف مؤسسة نفطال محطات وقود متنقلة جديدة

قامت بتصنيعها لأول مرة و وفق معايير عالمية، حسبما كشف عنه اليوم الأربعاء، مدير هذه المؤسسة الصناعية، عيسى فارة.

وأوضح فارة في تصريح لوأج، أن مؤسسته الصناعية شرعت لأول مرة في صناعة 25 محطة وقود متنقلة ذات جودة عالية

لفائدة مؤسسة نفطال بناء على طلب منها سيسلم ثمانية منها إياها الإثنين المقبل، و ذلك في حفل سيعرف حضور إطارات المؤسستين.

وبحسب ذات المسؤول فان هذه المحطات المتنقلة الجديدة التي تقدر سعة كل واحدة منها بـ40 ألف متر مكعب

و التي تتوفر على مختلف أنواع الوقود ستوجه للأماكن النائية و المعزولة من الوطن و التي لا تتوفر على محطات وقود على غرار تلك المتواجدة بالولايات الجنوبية.

كما تقوم المؤسسة الصناعية أيضا بتصنيع عدة معدات و تجهيزات لفائدة مؤسسة نفطال، على غرار صناعة 80 خزان وقود سيرغاز مضغوط

مطابق لشروط المحافظة على البيئة، و كذا خزانات تجميع بقايا مخلفات البترول و التي ستسلم لها قريبا.

وكلفت هذه المنتجات الجديدة التي تتم صناعتها محليا “أقل بكثير” من تلك التي كانت مؤسسة نفطال تستوردها في الماضي القريب من عدة دول أجنبية.